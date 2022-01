Partido Democrático decide candidato a presidente de Timor-Leste

"Os dois candidatos vão fazer um debate sobre a sua visão para a Presidência da República durante a Convenção Nacional no próximo dia 15", anunciou o secretário-geral do PD, António da Conceição, em conferência de imprensa.



"O Conselho Superior analisou a disponibilidade de dois candidatos prontos para competir em nome do partido, cabendo à Convenção Nacional decidir qual dos dois candidatos será candidato nacional", considerou.



"Como quadros superiores do PD queremos contribuir para implementar a democracia, num processo de educação da sociedade e por isso vamos promover apenas um candidato único", afirmou.



"Tenho a certeza de que se a decisão for para um, o outro terá que aceitar e submeter-se", sublinhou.



António da Conceição rejeitou o argumento de que a apresentação de dois nomes indiciava a existência de fações ou divisões dentro do PD, considerando que o partido tem dado testemunho da sua ação política.



"Manifestamos a nossa diferença, mas estamos unidos em resultados e por isso mesmo a candidatura dos dois é uma demonstração da democracia que também existe no PD", afirmou.



Mariano Sabino disse que a candidatura é "de responsabilidade" e que o PD continua empenhado no seu princípio de contribuir para o fortalecimento do Estado.



Também Adriano do Nascimento vincou o objetivo maior de "dinamizar a democracia" no partido e no país, seguindo-se mecanismos democráticos e que, por isso, abrem a porta a mais do que um potencial candidato.



O voto está previsto para o mês de março.