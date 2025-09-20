Partido do Presidente cessante denuncia irregularidades nas eleições do Maláui

A Comissão Eleitoral do Maláui (MEC, na sigla em inglês) divulgou resultados iniciais na sexta-feira, com uma forte liderança para o ex-Presidente Peter Mutharika, após as eleições gerais de terça-feira.

Mas, horas depois, o Partido do Congresso do Maláui (MCP, na sigla em inglês), do atual Presidente Lazarus Chakwera, afirmou em conferência de imprensa que os seus representantes descobriram "irregularidades" em 13 dos 28 distritos do país.

"O MCP apresentou uma queixa formal à MEC para realizar uma auditoria física, especialmente nas áreas onde descobrimos anomalias graves", disse Vitumbiko Mumba, candidato a vice-presidente na lista de Chakwera.

Também na sexta-feira, a polícia anunciou a detenção de oito funcionários responsáveis pelo processamento de dados eleitorais na capital, Lilongwe, por suspeita de "manipulação de dados".

Horas antes, as principais emissoras de televisão do Malaui interromperam a transmissão ao vivo dos resultados das eleições, o que levou uma organização de defesa dos media a condenar as pressões exercidas sobre os jornalistas.

"Os meios de comunicação foram sujeitos a pressões de vários quadrantes para interromper as transmissões em direto, nomeadamente os quadros com os resultados", afirmou Golden Matonga, presidente da Media Institute of Southern Africa (MISA Malaui), uma organização que defende a liberdade de informação, salientando que "a desinformação pode preencher um vazio e o público pode ficar mal informado".

Pelo menos quatro meios de comunicação televisivos, incluindo a emissora pública MBC, retiraram abruptamente e sem explicação os quadros com os resultados que tinham recolhido nos centros de votação.

O atual Presidente, Lazarus Chakwera, um pastor evangélico, corre o risco de perder o cargo, de acordo com observadores.

A comissão eleitoral tem oito dias após a votação para anunciar os resultados finais.

Se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos, está prevista uma segunda volta, provavelmente dentro de 60 dias.

Dezassete candidatos disputam a presidência mas, segundo analistas, a batalha eleitoral será novamente travada entre Lazarus Chakwera, e o antecessor, o professor de direito Peter Mutharika, de 85 anos.

Os dois já se enfrentaram nas eleições de 2014 e 2020.

O futuro Presidente terá de enfrentar uma economia debilitada, afetada por falta de divisas e alta inflação.

Cerca de 70% dos 21 milhões de habitantes deste país da África Austral, um dos mais pobres do mundo, vivem com menos de 2,15 dólares (1,83 euros) por dia, de acordo com o Banco Mundial.