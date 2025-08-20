Partido do Presidente sérvio convoca protestos contra manifestantes

O presidente do Partido Progressista Sérvio (SNS), Milos Vucevic, acusou os manifestantes de "desumanizar e criminalizar" quem tem uma opinião diferente, especialmente Vucic, no poder há 13 anos.

O partido convocou manifestações em 50 cidades do país para que os cidadãos mostrem como rejeitam um "bloqueio da vida normal" pela qual responsabiliza os manifestantes, sobretudo estudantes universitários.

"Quando cometem violência, é uma ação legítima; quando a polícia mal faz valer os direitos, então é repressão", disse Vucevic, antigo primeiro-ministro, referindo-se aos confrontos dos últimos dias entre grupos de manifestantes e agentes da lei.

A onda de protestos em massa, liderada por estudantes, começou na sequência do desabamento, em 01 de novembro, de um telhado na estação de comboios de Novi Sad, após obras de reabilitação, causando a morte de 16 pessoas.

A exigência inicial de responsabilização e transparência sobre a adjudicação e execução da obra, feita por empresas chinesas, transformou-se numa denúncia do autoritarismo do Governo e na exigência de melhorias no Estado de Direito e de realização de eleições antecipadas.

As manifestações, organizadas por estudantes e maioritariamente pacíficas até à semana passada, tornaram-se violentas depois de mais de 80 manifestantes terem ficado feridos, na passada quarta-feira, no que descreveram como ataques brutais de "bandidos" do SNS e da polícia.

Desde então, dezenas de manifestantes foram detidos e feridos, e a polícia disse que 137 dos agentes ficaram feridos. Vários gabinetes do SNS e um gabinete do Ministério Público foram destruídos.

O Gabinete das Instituições Democráticas e dos Direitos Humanos (ODIHR) da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) apelou na terça-feira às autoridades sérvias para que se abstenham do uso excessivo da força.

"A Sérvia tem a obrigação de facilitar reuniões pacíficas sem uso injustificado ou excessivo da força pela polícia e de prevenir a violência, de acordo com os compromissos em matéria de direitos humanos", disse o gabinete da OSCE.

O colégio de reitores da Universidade de Belgrado também pediu uma reação urgente do Ministério Público sobre as alegações de ações brutais contra os estudantes, que hoje apelaram aos cidadãos para manterem a calma e não se aproximarem dos locais onde se vão reunir apoiantes do SNS.