Partido do primeiro-ministro indiano lidera contagem na região de Uttar Pradesh

Os resultados de outras quatro eleições regionais realizadas nas últimas semanas serão também anunciados hoje: Punjab e Uttarakhand, Manipur e Goa.

Os resultados preliminares em Uttar Pradesh divulgados pela Comissão Eleitoral da Índia dão uma grande maioria à formação do primeiro-ministro, Narendra Modi, liderando por agora a contagem em 249 dos 403 lugares em jogo nesta região norte, onde 150 milhões de eleitores foram chamados às urnas em várias fases, em fevereiro e março.

Embora com este resultado o BJP deva obter uma vitória clara, ao ultrapassar a maioria dos 202 lugares, a formação hindu mostra sinais de um ligeiro enfraquecimento, quando se compara com os 312 lugares conquistados nas últimas eleições de 2017.

Com a contagem ainda por completar e sem lugares oficialmente confirmados, espera-se que o atual ministro-chefe do Uttar Pradesh, o controverso monge hindu Yogi Adiyanath, mantenha o mandato, enquanto o principal rival, Akilesh Yadav, líder do Partido Samajwadi (SP), deverá ficar em segundo, garantindo cerca de 111 lugares.

O principal partido da oposição em Nova Deli, o Partido do Congresso, da dinastia Nehru-Gandhi, ganharia apenas quatro lugares num estado que, com uma população equivalente à do Brasil, assegurando 80 deputados na Câmara Baixa, ou Lok Sabha - mais do que qualquer outra região -, e 31 para a Câmara Alta ou Rajya Sabha.

Nas restantes regiões em jogo, o BJP vai continuar, provavelmente, a liderar em Uttarakhand, embora possa perder uma dúzia dos 70 lugares em jogo, uma vitória que também deverá ocorrer, embora de forma mais estreita e sem maioria, em Goa e Manipur, contra o principal rival, o Partido do Congresso e aliados.

No Punjab, até agora um bastião do Partido do Congresso, a grande mudança foi alcançada pelo Partido Aam Aadmi (AAP, Partido do Homem Comum), que conseguirá uma grande maioria para governar sozinho, com 90 dos 117 lugares em jogo, de acordo com os resultados preliminares.

A composição destas eleições regionais é vista como um teste à popularidade do Modi e do partido antes das próximas eleições gerais em 2024.

Atualmente, o partido de Modi tem uma grande maioria na Câmara Baixa, com 301 dos 545 lugares, e detém 97 dos 253 senadores na Câmara Alta, onde necessita do apoio de aliados.