Partido dos Trabalhadores do Curdistão anuncia cessar-fogo

Sertac Kayar - Reuters

O correspondente da Antena 1 na Turquia, José Pedro Tavares, dá-nos conta deste anúncio histórico do PKK.



Abre-se uma janela de esperança na Turquia com o anúncio do cessar-fogo por parte do PKK, que pode ser o princípio do fim de um conflito que dura há quatro décadas e que provocou mais de 40 mil mortos.



O fim das hostilidades foi bem recebido pelos movimentos curdos e pelo presidente turco Recep Tayyp Erdogan, e pode mesmo levar à libertação do líder histórico do PKK, Abdullah Ocalan, que está detido numa prisão turca há 25 anos.