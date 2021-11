Partido Liberal anuncia filiação de Jair Bolsonaro em 22 de novembro

Numa mensagem partilhada na rede social Twitter, o PL indicou que o "Presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, assinará a ficha de filiação do Partido Liberal na manhã do próximo dia 22, em evento político dos liberais, a ser realizado em Brasília".

Na terça-feira, Bolsonaro já tinha dito que estava "quase certa" a sua ida para o PL.

"Está quase certo, quase certo com o PL, tem mais uma conversa para acertar, um estado ou outro. Para a gente partir para as eleições. Vamos priorizar, da minha parte, o Senado. Não queiram tudo, porque o partido não é meu. Tem uma outra pessoa lá que fez o acordo comigo e nós temos que alinhar os nossos objetivos", disse o chefe de Estado a apoiantes, em Brasília.

Eleito Presidente em 2018 pelo Partido Social Liberal (PSL), Jair Bolsonaro deixou a força partidária no final de 2019 quando anunciou que pretendia formar um partido próprio nomeado como Aliança pelo Brasil.

O Presidente brasileiro, porém, não conseguiu organizar o novo partido a tempo de disputar as eleições e tem negociado entrar num partido já constituído para disputar a reeleição.

Ao longo de sua trajetória, Bolsonaro já foi filiado em oito partidos políticos.

O Presidente começou a sua carreira política em 1988 no Partido Democrata Cristão (PDC). Em 1993, este partido uniu-se ao Partido Democrático Social (PDS), criado por antigos filados da Arena que sustentou a ditadura militar no Brasil (1964-985), numa aliança que deu origem ao Partido Progressista Reformador (PPR).

O chefe de Estado ficou no PPR até 1995, quando este partido se uniu a outro e deu origem ao Partido Progressista Brasileiro (PPB).

Em 2013, Bolsonaro migrou para o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

Oito anos depois, o atual Presidente filiou-se no antigo Partido da Frente Liberal (PFL), que deu origem ao Democratas (DEM), mas ficou menos de quatro meses e voltou para o Partido Progressista (PP), nova denominação do PPB.

Em 2016, Jair Bolsonaro ingressou no Partido Social Cristão (PSC) e, por fim, em 2018 filiou-se no PSL, com que disputou e vendeu as eleições presidenciais do Brasil.

Pelas sondagens mais recentes, o ex-presidente brasileiro Lula da Silva é o claro favorito à vitória nas presidenciais de 2022, com as intenções de voto perto de 50%, sendo que Bolsonaro não passa de 30%.