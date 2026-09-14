Partido nacionalista australiano propõe cortar 750 mil vistos temporários

A formação política, que conquistou em maio o seu primeiro assento na Câmara dos Representantes, defende limitar os vistos de estudantes a pouco mais de 100 mil por ano - cerca de um terço do atual valor - e criar uma nova categoria para estudantes considerados de "alto valor", semelhante aos chamados "vistos de génios" promovidos pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

O plano prevê ainda reduzir de 270 mil para 40 mil as vagas para graduados internacionais que pretendam permanecer na Austrália para trabalhar após os estudos. Os familiares de estudantes e trabalhadores qualificados deixariam de ter acesso a vistos, embora o partido admita exceções em alguns casos.

Fundado em 1997 pela senadora Pauline Hanson, que continua a liderar a formação, o One Nation defende restrições severas à imigração, rejeita o multiculturalismo e políticas climáticas ambiciosas, além de promover um discurso soberanista e anti-elites.

Atualmente conta com seis representantes no parlamento federal: dois na Câmara dos Representantes e quatro no Senado.

Segundo Hanson, a proposta fixa um teto de 130 mil migrantes anuais, revisto todos os anos, com o objetivo de alcançar níveis de 2017 e até uma "migração líquida negativa", ou seja, mais saídas do que entradas.

A Austrália, historicamente marcada pela imigração, viu a população crescer de cerca de dois milhões em 1880 para 28 milhões atualmente. A imigração intensificou-se após a Segunda Guerra Mundial e voltou a aumentar desde o início do século, impulsionada sobretudo pelos vistos temporários.

A migração atingiu um recorde de 518 mil pessoas entre 2022 e 2023, embora a média dos últimos cinco anos seja de 280 mil anuais, segundo a emissora ABS.

O Governo do primeiro-ministro trabalhista, Anthony Albanese, prepara também uma reforma migratória, considerada mais moderada, cujos detalhes ainda não são conhecidos, mas que poderá afetar os vistos que permitem a jovens estrangeiros viajar e trabalhar temporariamente no país.