Partido Nacionalista do Bangladesh vence legislativas com maioria absoluta

O partido liderado por Tarique Rahman obteve 212 dos 300 mandatos em disputa, contra 77 da coligação liderada pelos islâmicos do Jamaat-e-Islami, declarou o primeiro secretário da comissão, Akhtar Ahmed, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, já felicitou Tarique Rahman pela vitória nas eleições do Bangladesh, país que fez parte do Paquistão até à independência em 1971.

"Felicito igualmente o povo do Bangladesh pelo bom desenrolar das eleições", escreveu Sharif nas redes sociais, acrescentando que esperava trabalhar em estreita colaboração com os novos líderes.

As eleições foram organizadas por um governo interino liderado pelo prémio Nobel da Paz Muhammad Yunus, formado após a queda do regime de Hasina na sequência de protestos generalizados contra o nepotismo no país asiático.

Hasina, que fugiu para a Índia em 2025, foi condenada à morte à revelia por crimes contra a humanidade por ter ordenado a repressão dos protestos, com quase 1.400 mortos, segundo dados das Nações Unidas.