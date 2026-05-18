Partido no poder anuncia que "não terá atingido os objetivos"

"Devemos aceitar que, pelos dados até agora compilados, o MpD não terá atingido os seus objetivos, que eram, essencialmente, ter uma maioria absoluta", referiu o dirigente, numa altura em que estavam 95,8% das mesas de voto apuradas.

"Até agora, os dados que temos apontam para um melhor resultado do Partido Africano da Independência de Cabo Verde", acrescentou, dizendo que o MpD respeitará escrupulosamente os resultados finais.

"Isto surpreende-nos em alguns círculos, porque contávamos ter resultados diferentes", referiu.

O coordenador remeteu uma declaração de Ulisses Correia e Silva, presidente do MpD e primeiro-ministro desde 2016, para mais tarde, a aguardar resultados definitivos.

Segundo dados provisórios atualizados pelas 23:00 locais (01:00 em Lisboa) pelas autoridades eleitorais, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) lidera a contagem global com 86.732 votos (46,3%) e 32 deputados (de um total de 72), quando estão apurados os resultados provisórios de 1.287 mesas de voto (96,5% do total), registando-se uma taxa de abstenção global de 53,3%.

Na mesma altura, o MpD conta 82.260 votos (43,9%) e 29 deputados, enquanto a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) 9.752 votos (5,2%) e dois deputados.