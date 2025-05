Partido no poder em Taiwan expulsa cinco por alegada espionagem a favor da China

O presidente do Comité Central de Avaliação do Partido Democrático Progressista (DPP, na sigla em inglês) afirmou na quarta-feira que a decisão foi unânime e respeitou os regulamentos do partido.

De acordo com a agência de notícias pública taiwanesa CNA, Lai Jui-lung sublinhou que as ações dos membros violaram tanto a lei como os "valores fundamentais" do DPP.

"Perante a coação e a incitação do Partido Comunista Chinês, todos os membros do partido (DPP) devem observar rigorosamente a lei e a disciplina partidária (...). Os interesses nacionais devem prevalecer", afirmou Lai.

Entre os expulsos estão Sheng Chu-ying, antigo conselheiro do então presidente do parlamento You Si-kun (2020-2024), e Ho Jen-chieh, antigo conselheiro do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Joseph Wu Jaushieh (2018-2024).

Nesta lista estão também Wu Shang-yu, que serviu como assessor no gabinete do atual presidente, William Lai Ching-te, Chiu Shih-yuan, antigo diretor adjunto do Instituto de Democracia de Taiwan, e Huang Chu-jung, conselheiro de Lee Yu-tien, vereador do DPP de Nova Taipé.

Os três últimos estão atualmente detidos a aguardar julgamento.

Estes casos ganharam atenção mediática depois de William Lai ter definido a China como uma "força externa hostil", em março, e ter anunciado 15 medidas, incluindo o restabelecimento dos tribunais militares, para conter os crescentes atos de "infiltração" da China.