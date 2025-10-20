Partido no poder no Japão prepara-se para assinar hoje acordo de coligação

"Hoje, vamos assinar um acordo para lançar uma coligação governamental. Às 18:00 (hora de Tóquio, 09:00 TMG) vamos formalizá-lo", indicou Hirofumi Yoshimura, co-líder do Partido da Inovação do Japão (JIP), formação reformista da oposição de centro-direita.Este partido da oposição associa-se ao poderoso Partido Liberal Democrático (PLD, direita conservadora), no poder, em turbulência desde a implosão da tradicional coligação com o pequeno aliado centrista, Komeito.Sanae Takaichi, 64 anos e com posições ultraconservadoras, parecia estar no bom caminho para substituir o primeiro-ministro cessante Shigeru Ishiba, quando assumiu a liderança do PLD a 04 de outubro, após uma votação interna.Mas a retirada do Komeito da coligação governamental, após 26 anos de apoio, mergulhou o Japão numa crise política, e o PLD intensificou as discussões com vista a formar uma aliança alternativa.O acordo com o JIP coloca a coligação liderada por Takaichi a apenas dois assentos da maioria necessária para vencer uma votação parlamentar marcada para esta terça-feira."Takaichi e eu finalizaremos os detalhes e trabalharemos na formação do governo de coligação", declarou Yoshimura à imprensa."Após refletir cuidadosamente ontem à noite, telefonei à presidente Takaichi esta manhã (...). Comuniquei-lhe a nossa vontade de trabalhar em conjunto para fazer o Japão avançar", acrescentou.De acordo com a imprensa japonesa, os altos responsáveis dos dois partidos concordaram na sexta-feira, em Tóquio, que o PLD se esforçaria por implementar as propostas do JIP, entre as quais a de reduzir para zero a taxa do imposto sobre o consumo de produtos alimentares, atualmente fixada em 10%.O PLD também terá aceitado o pedido de Yoshimura de reduzir o número de assentos no Parlamento.A expectativa do acordo esteve por detrás do desempenho da Bolsa de Tóquio desde a abertura do mercado esta segunda-feira. O Nikkei, principal índice da bolsa japonesa, atingiu um novo máximo intradiário, subindo quase 3% em relação ao fecho da sessão anterior.Por volta das 11:20, hora local (02:20 TMG), o índice japonês, que reúne as 225 ações mais representativas do mercado, avançava mais de 1.360 pontos e situava-se em torno dos 48.940 pontos.O índice mais amplo Topix, que inclui as empresas da secção principal, as de maior capitalização, ganhava 2% ou 63,42 pontos, situando-se em 3.233,86 unidades.Os principais meios de comunicação japoneses davam hoje como certo o acordo de coligação entre o PLD e o JIP para permitir que Takaichi, a primeira mulher à frente do partido governante, conquiste a vitória na votação parlamentar desta terça-feira, que a deverá eleger como sucessora de Shigeru Ishiba à frente do Executivo.O acordo agendado para esta tarde põe fim a mais de uma semana de profunda incerteza política no Japão, após a saída do partido budista Komeito da coligação que mantinha com o PLD há mais de 26 anos.A votação parlamentar para a nomeação da nova liderança do Governo nipónico será realizada alguns dias antes da visita prevista do Presidente norte-americano, Donald Trump, ao país no final do mês.As negociações comerciais entre Washington e Tóquio continuam suspensas. Trump aumentou a pressão sobre o Japão para que pare de importar energia russa e aumente os gastos com defesa.