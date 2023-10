O partido vencedor, que integra o Partido Socialista europeu e o grupo de socialistas no Parlamento Europeu, fez campanha claramente pró-Rússia e anti-americana.



Robert Fico prometeu abandonar o apoio militar à Ucrânia se vencesse as eleições.



Como nenhum partido obteve maioria no Parlamento, o futuro governo vai depender de uma coligação com partidos mais pequenos.