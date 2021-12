Partido Socialista de Timor vota decisões sobre apoios nas presidenciais de 2022

As duas decisões foram anunciadas por Avelino Coelho, presidente da força política, que falava no arranque do V Congresso Nacional do Partido Socialista de Timor (PST) em Díli, subordinado ao tema "Construir e reforçar um partido de quadros na etapa da Revolução Democrática Nacional".

Avelino Coelho disse que o Congresso vai votar duas resoluções, a primeira das quais um "projeto político de Reposição da Ordem Democrática-Constitucional", vincando a opinião do partido e da atual oposição liderada pelo CNRT de Xanana Gusmão, que questiona a legalidade da atual maioria parlamentar e do Governo.

A primeira resolução dá apoio do PST "à candidatura presidencial a ser determinada" por Xanana Gusmão e pelo Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT).

A segunda, explicou, "constitui o compromisso de todas as forças democráticas de através da eleição presidencial, se ganhando, reconfigurar a Mesa do Parlamento Nacional, estabelecer um arranjo de uma maioria parlamentar, para formar o Nono Governo, ou dissolver o Parlamento Nacional e convocar novas eleições parlamentares em 2022, cujo resultado será também a formação do Nono Governo".

As duas resoluções, vincou, "espelham na vida do PST a aliança natural que este partido assume para com o Líder Máximo do povo de Timor-Leste na luta pela defesa do Estado de Direito Democrático, a base e a garantia para o respeito dos direitos mais fundamentais dos cidadãos".

Aos dirigentes e militantes do partido, e a convidados como o ex-presidente da República José Ramos-Horta, Avelino Coelho recordou a história do partido, que já esteve, no passado, no parlamento, sublinhando a vontade de "solidificar os alicerces da ainda muito jovem democracia" de Timor-Leste.

"Os partidos constituem a expressão da vontade popular e são eles quem catalisam as aspirações e orientam o eleitorado, evitando turbulências na sociedade, quando eles estejam na plenitude de educar e orientar os seus militantes", disse.

Saudou em particular José Ramos-Horta, apontado como potencial candidato presidencial para o voto de 2022, com o apoio de Xanana Gusmão.

"O nosso irmão Ramos Horta, hoje, ao sentir na pele, e ao testemunhar a violação das sublimes normas da democracia, por forças política que não souberam entender os jogos políticos no xadrez parlamentar, como mandatado na Constituição da RDTL, abraçou hoje o projeto político da Reposição da Ordem Democrática-Constitucional, juntando e dando maior realce e força aos movimentos cívicos que pugnam por uma sociedade política civilizada no palco político", afirmou.

Um discurso com críticas ao atual acordo de maioria no parlamento, que sustenta o Governo a três partidos -- Fretilin, PLP e KHUNTO -- que inicialmente resultou da eleição de uma coligação pré-eleitoral, a AMP, formada pelo CNRT, PLP e KHUNTO.

Presente na Assembleia Constituinte, o PST quer agora apostar na formação dos seus quadros e "reforçar a ideologia, solidificar as forças e batalhar pela reposição da ordem Democrática Constitucional, pelas vias pacíficas e eleitorais".

Os cerca de 300 delegados dos "Comités Revolucionários de Bases Popular (CRBP), o verdadeiro eixo partidário e o motor de mobilização das massas", vão debater um conjunto de questões analisadas na semana passada em reuniões prévias.

O objetivo, segundo Avelino Coelho, é "confirmar a coerência ideológica, a firmeza nos princípios e a certeza na causa" que guiou a fundação do PST, debatendo "novos conceitos que orientam a vida partidária".

"A resolução da contradição básica na nossa sociedade não é determinada pela luta de classes, mas antes pela harmonização dos interesses das classes sociais e construir um socialismo humanístico com características timorenses, assentes nas duas grandes instituições Umane-Fetosan, a maior criação dos nossos antepassados", afirmou.