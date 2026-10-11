Partido Socialista francês já tem candidato às presidenciais do primeiro ano

Partido Socialista francês já tem candidato às presidenciais do primeiro ano

Mais de 100 mil militantes votaram em Raphaël Glucksmann. O até agora eurodeputado e fundados do movimento político Praça Pública surpreendeu ao conquistar 66,17% dos votos. Não haverá, por isso, uma segunda volta. 

RTP / Adicionar como fonte informativa
Reuters

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Entre os candidatos estava o próprio líder socialista Olivier Faure e a antiga ministra Ségolène Royal.

Raphaël Glucksmann tem 47 anos, nasceu nos arredores de Paris. Antes de se dedicar à vida política, tanto entre os socialistas como entre os social-democratas, foi jornalista e cineasta.

Numa reação na rede social X Glucksmann disse que esta vitória consistente não lhe dá direito ainda a nada e terá de ouvir todas as sensibilidades.




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