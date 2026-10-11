Partido Socialista francês já tem candidato às presidenciais do primeiro ano

Ce soir nous avons gagné ensemble cette primaire.



Merci à celles et ceux qui nous ont fait confiance, à toutes celles et tous ceux qui ont fait campagne avec cœur et détermination.



Ce résultat dit quelque chose de puissant : une gauche fidèle à ses valeurs peut rassembler, gouverner et gagner. Elle peut parler de justice, d’écologie et de République sans renoncer à rien.



Nous ne sommes pas là pour gagner une querelle à gauche. Nous sommes là pour gagner l’élection présidentielle : tourner la page du macronisme, empêcher l’extrême droite et changer la vie.



Cette première place ne me donne aucun droit. Rien n’est gagné. Elle m’oblige à écouter, convaincre et rassembler davantage.



Pour chercher chaque voix, ensemble.



Jusqu’à la victoire en 2027.