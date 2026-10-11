Partido Socialista francês já tem candidato às presidenciais do primeiro ano
Mais de 100 mil militantes votaram em Raphaël Glucksmann. O até agora eurodeputado e fundados do movimento político Praça Pública surpreendeu ao conquistar 66,17% dos votos. Não haverá, por isso, uma segunda volta.
Ce soir nous avons gagné ensemble cette primaire.— Raphael Glucksmann (@rglucks1) October 11, 2026
Merci à celles et ceux qui nous ont fait confiance, à toutes celles et tous ceux qui ont fait campagne avec cœur et détermination.
Ce résultat dit quelque chose de puissant : une gauche fidèle à ses valeurs peut rassembler, gouverner et gagner. Elle peut parler de justice, d’écologie et de République sans renoncer à rien.
Nous ne sommes pas là pour gagner une querelle à gauche. Nous sommes là pour gagner l’élection présidentielle : tourner la page du macronisme, empêcher l’extrême droite et changer la vie.
Cette première place ne me donne aucun droit. Rien n’est gagné. Elle m’oblige à écouter, convaincre et rassembler davantage.
Pour chercher chaque voix, ensemble.
Jusqu’à la victoire en 2027.