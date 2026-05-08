Partido Trabalhista perde controlo do País de Gales pela primeira vez desde 1922

"É evidente que os resultados em todo o Reino Unido demonstraram uma profunda frustração com o Partido Trabalhista", afirmou a primeira-ministra galesa, Eluned Morgan.

O País de Gales realizou eleições para o parlamento galês (Senedd) na quinta-feira, no mesmo dia das eleições regionais na Escócia e eleições autárquicas em Inglaterra.

Os resultados oficiais divulgados pela cadeia britânica BBC mostraram que o partido nacionalista Plaid Cymru assegurou 43 dos 96 dos assentos Senedd, aquém dos 49 necessários para uma maioria absoluta.

O Partido Reformista ficou em segundo lugar (34), remetendo para terceiro o Partido Trabalhista, que ganhou todas as eleições no País de Gales desde 1922.

Para Morgan, os nove assentos trabalhistas no Senedd é um "resultado catastrófico". O `Labour` liderou sempre o governo galês desde a autonomia, em 1999.

"Temos de voltar a ser o partido da classe trabalhadora. Precisamos que o governo trabalhista a nível nacional mude de rumo", afirmou Morgan, que não consigo ser eleita para um terceiro mandato como deputada.

No entanto, recusou culpar o primeiro-ministro britânico e líder trabalhista, Keir Starmer, tendo assumido a responsabilidade pelo desempenho do partido e apresentado a demissão.

O Partido Conservador ficou em quarto lugar, com sete lugares na assembleia galesa, os Verdes dois e os Liberais Democratas apenas um.

O líder do Plaid Cymru e futuro primeiro-ministro galês, Rhun ap Iorwerth, disse que "o povo decidiu quais serão os próximos passos no percurso do País de Gales".

"Com base nesse resultado, o Plaid Cymru está agora pronto para tomar as medidas necessárias para formar o próximo governo do País de Gales", acrescentou.

No entanto, perante a falta de uma maioria absoluta, prometeu representar todos, "independentemente de como votaram nesta eleição".