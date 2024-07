Partido Vox abandona coligações com PP nos governos regionais de Espanha

O anúncio foi feito pelo líder do Vox, Santiago Abascal, que explicou que o seu partido se retira dos governos regionais de Castela e Leão, Aragão, Comunidade Valenciana, Extremadura e Múrcia, com a demissão dos seus vice-presidentes, para se tornar uma oposição "leal e contundente" nestas comunidades.

O líder do Vox alegou que o seu partido foi vítima de "uma agressão política" por parte do líder do PP, Alberto Nuñez Feijóo, que terá obrigado os governos regionais a aceitar a distribuição de menores migrantes não acompanhados.

Abascal disse que esta foi "uma das decisões mais importantes" da história política do Vox, sublinhando que o seu partido não está apegado ao poder, preferindo respeitar os compromissos com o eleitorado.

Abascal acusou o líder do PP pela crise dos governos autónomos, alegando que Feijóo, ao mesmo tempo que manteve acordos com o líder do Partido Socialista Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, se dedicou a "impedir e torpedear" todos os pactos com o Vox nas regiões.

Abascal também acusou Feijóo de ter imposto aos seus dirigentes regionais uma distribuição de menores com a qual não concordavam, bem como de os ter obrigado a "mentir e confundir".

O líder de extrema-direita explicou que o seu partido fez cedências "talvez demasiadas vezes" para salvaguardar os governos regionais, mas argumentou que "é impossível chegar a acordo com aqueles que não o querem", referindo-se ao desejo do PP de "impor políticas de fronteiras abertas".