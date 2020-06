Partidos Fianna Fáil e Fine Gael chegam a acordo para formar governo

"Os líderes de Fianna Fáil, Fine Gael e o Partido Verde aprovaram o projeto de programa para o Governo e será publicado ainda esta tarde", anunciou o Fianna Fáil em comunicado.

De acordo com a estação pública RTÉ, o acordo prevê um sistema de rotação do cargo de primeiro-ministro, com o líder do Fianna Fáil, Micheál Martin, a assumir a chefia do governo até dezembro de 2022, sendo depois substituído por Leo Varadkar, primeiro-ministro cessante e líder do Fine Gael.

A Irlanda foi governada desde 2016 por um governo minoritário chefiado por Leo Varadkar com o apoio no parlamento do rival Fianna Fáil.

De fora da coligação fica o Sinn Féin, partido mais votado nas legislativas de fevereiro, com 24,5%, mas cujo número de deputados (37) no Dail (câmara baixa do parlamento, 160 lugares), não foi suficiente para formar Governo ou uma coligação alternativa.

Fianna Fáil e Fine Gael têm dominado a política irlandesa há várias décadas e recusaram aliar-se ao antigo braço político do grupo paramilitar Exército Republicano Irlandês (IRA), que tem como prioridade organizar "um referendo, no norte e sul, sobre a Unidade Irlandesa".

A maior parte da ilha da Irlanda separou-se do Reino Unido em 1921, com seis condados do norte, que formam a província da Irlanda do Norte, a manterem-se como parte integrante do Reino Unido.