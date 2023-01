Passado esclavagista de Portugal. Descoberta de navio afundado na costa africana pode lançar debate sobre uma memória difícil

Os escravos pertenciam ao povo Makua, originário de Moçambique, uma antiga colónia portuguesa. O Smithsonian diz que a descoberta deste navio não pode ser desvalorizada, já que, apesar de ter sido o primeiro navio descoberto após ter afundado com duas centenas de escravos, os investigadores do Instituto dizem haver muitos mais exemplos por descobrir e que vai esclarecer as dúvidas sobreLonnie Bunch, do Smithsonian, lembrou que durante décadas a procura por navios que podiam conter tesouros foi muito mais apelativa do que aqueles que se traduziram em desastres humanitários.Assim, foi criado o projetoem parceria com várias organizações em África e nos Estados Unidos.“As pessoase por isso quisemos reduzir a uma escala humana a descoberta deste navio, das pessoas que estavam no navio e a história sobre o navio. Assim temos uma maneira de “humanizar” a situação”.A ideia é mostrar às pessoas quePara, tendo também programas de mergulho nas Caraíbas e projetos de conservação de bens para museus.“Temos de começar a pensar de forma profunda nestes temas que parecem perdidos mas que estão à nossa frente para serem encontrados e para mudar a perspetiva de como percebemos o mundo”, explicou ao Guardian Paul Gardullo, curador e diretor do projetoLonnie Bunch e Paul Gardullo estiveram em Lisboa para fazer parte de um simpósio sobre escravatura, museus e racismo. A escolha da capital portuguesa, dizem, não foi coincidência.e tal como outras nações,No ano passado,





“São necessários mais esforços por parte de Portugal para aceitar o seu passado de violação de Direitos Humanos para desmistificar preconceitos racistas contra pessoas de ascendência africana, algo herdado a partir de um passado ligado ao colonialismo e a anos de escravatura”.



“Portugal mostra grande orgulho no seu passado e herança marítimas mas tenta não falar da ligação que essa herança tem à escravatura e colonialismo”, disse Paul Gardullo. Tanto o diretor do Slave Wrecks como Lonnie Bunch esperam que o simpósio leve Portugal a redobrar esforços para continuar a refletir sobre o seu passado.



“Muitas vezes somos profetas sem honra no nosso país e quando alguém de fora vem e nos fala sobre estes temas importantes, de repente isso pode estimular muitas pessoas a pensar. Não há problema em dizer que há dificuldades em lidar com o assunto – é normal, mas é crucial e importante”.



No último mês de dezembro, Mark Rutte, primeiro-ministro dos Países Baixos apresentou um pedido de desculpas formal sobre o papel que o país desempenhou na atividade esclavagista, dizendo que o país “permitiu, encorajou e teve lucro a partir da escravatura” e que fez coisas que “não pode ser apagadas, apenas confrontadas”.