Passageiros retirados. Avião da Japan Airlines arde na pista do aeroporto de Tóquio

De acordo com a informação avançada pela Reuters,O avião da Japan Airlines terá sido atingido por um avião da Guarda Costeira do Japão quando este pousava no aeroporto de Haneda, em Tóquio.

Foto: Issei Kato - Reuters

Segundo a televisão NHK, citada pelas agências internacionais,

O avião, um Airbus A-350, aterrou no Aeroporto Internacional Haneda pouco depois das 18h00 locais, de acordo com a NHK.





As autoridades revelaram ainda que estariam até seis membros da Guarda Costeira na aeronave que colidiu com avião comercial.







O porta-voz da Guarda Costeira, Yoshinori Yanagishima, confirmou a colisão entre o MA722 e o avião da Japan Airlines. Segundo a mesma fonte, o piloto foi retirado do avião e contactou as autoridades, mas outros cinco membros da tripulação estão desaparecidos e o estado do avião também é desconhecido.





Segundo a edição online do jornal britânico The Guardian, o avião da Guarda Costeira fazia parte dos esforços japoneses de socorro após o terramoto ocorrido no primeiro dia do ano e transportava mantimentos para o aeroporto de Niigata.







As múltiplas imagens do incidente que começaram entretanto a circular nos meios de comunicação e nas redes sociais mostram o avião da Japan Airlines em chamas a aterrar no solo, com uma equipa por perto a tentar extinguir as chamas. Foram mesmo divulgadas imagens do momento da aterragem captadas no interior da aeronave.