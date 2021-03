Patagónia, Glaciares Ameaçados

Enquanto o navio-escola Sagres deixava Buenos-Aires e rumava em direção à Cidade do Cabo, a equipa da RTP rumava em direção ao extremo sul da Argentina, à Patagónia, para descobrir um dos ex-libris turísticos argentinos e um monumento natural sem par no planeta, os glaciares do Parque Nacional Los Glaciares.