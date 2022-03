Patriarca da Igreja ortodoxa apoia invasão russa da Ucrânia

Depois de referir uma marcha de orgulho, prevista para região do Donbass, onde ficam as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, como um símbolo “dos valores que são oferecidos hoje por aqueles que reivindicam o poder mundial”, Cirilo aproveitou o discurso do Domingo do Perdão , a 6 de março, para aprofundar a justificação ao nível religioso da guerra na Ucrânia.Para o patriarca, esta é uma guerra entre os valores da Rússia e os do Ocidente, a que a Ucrânia quer pertencer, e o “teste” de pertença a um “mundo de falsas liberdades” seria a organização da marcha de orgulho



“Hoje, por fraqueza, estupidez, ignorância e, na maioria das vezes, por falta de vontade de resistir, muitos vão para (…) o pecado”, continua Cirilo, que apela à “indispensável preservação do direito de ficar do lado correto do mundo” e de “nunca ser tolerante” com quem viola as leis de Deus.



A retórica do presidente russo também tem vindo a subir de tom, como quando chamou os opositores de “traidores”.





"Qualquer povo, e especialmente o povo russo, sempre será capaz de distinguir os verdadeiros patriotas da escória e dos traidores, e apenas cuspi-los como um mosquito que acidentalmente voou para as suas bocas", afirmou na semana passada Vladimir Putin.



No entanto, no início do conflito, tanto Putin como Cirilo adotavam um tom mais moderado.



No primeiro dia da “operação especial” na Ucrânia, No primeiro dia da “operação especial” na Ucrânia, Cirilo dava conta da sua “profunda empatia com todos afetados por esta tragédia” e apelou às duas partes para “evitarem baixas civis”.





Em comunicado, o patriarca também referia que a “história comum com séculos” de russos e ucranianos vai “ajudar a superar as divisões e desacordos que surgiram e levaram ao conflito”.



Dois dias antes, o presidente russo tinha apresentado a mesma justificação ideológica para aquilo que designa de “operação militar especial”. “A Ucrânia é uma parte inalienável da nossa história, cultura e espaço espiritual”, afirmou Vladimir Putin num discurso televisivo.



O discurso entrelaçado do presidente russo e do líder da igreja ortodoxa russa não é de agora. O historiador Henry Hopwood-Philipps considera que se trata de “quase 700 anos de um sistema de crenças sobrenatural profundamente arraigado”.





Esta afinidade teve um ponto alto quando Putin apadrinhou a comunhão entre os dois ramos da Igreja Ortodoxa Russa: a Igreja Ortodoxa Russa no Exterior e o Patriarcado de Moscovo. Dois anos mais tarde, Cirilo era nomeado patriarca de Moscovo e de toda a Rússia, ficando a liderar uma congregação de mais de 140 milhões de fiéis.



Desde então, abandonaram a comunidade no exterior cerca de uma centena entre 340 clérigos, o último dos quais o pároco de uma Igreja Ortodoxa Russa em Amesterdão.



Luta contra o declínio do Ocidente



Num encontro por videochamada com o papa Francisco, quarta-feira, Cirilo revelou um pouco mais sobre como vê a guerra na Ucrânia: como um baluarte contra um Ocidente decadente.



Cirilo defendeu as ações de Moscovo na Ucrânia e referiu que um dos sinais da decadência do Ocidente reside na aceitação da homossexualidade. "Aqueles que pagam o preço da guerra são o povo, os soldados russos e as pessoas que são bombardeadas e morrem”, retorquiu Francisco a Cirilo, de acordo com o Vaticano.



O chefe da Igreja Católica tem condenado a guerra na Ucrânia e considera que não se trata “apenas de uma operação militar”, mas antes de uma "agressão armada inaceitável" que libertou “rios de sangue e lágrimas”.