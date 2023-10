Patriarca russo apela ao fim da guerra na Terra Santa

O patriarca, que sempre apoiou a campanha militar russa na Ucrânia, rezou pelo fim do combate entre israelitas e palestinianos na Terra Santa.”, informou um comunicado emitido pela Igreja.O líder apelou a todos os envolvidos no conflito para “moderarem” e “salvarem vidas humanas e restaurarem a ordem pública”.Kirill relembrou ainda que a Terra Santa tem um “significado especial” para milhões de cristãos em todo o mundo, frisando que a coexistência não tem apenas um caráter humanitário mas também religioso.“A Igreja apela a uma paz justa e à compreensão entre os povos”, sublinhou.A Rússia, que não reconhece o Hamas como uma organização terrorista, apelou hoje a “não adiar mais” a solução do conflito israelo-palestiniano.