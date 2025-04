Patriarcado Latino de Jerusalém expressou condolências a toda a Igreja

O prelado do Patriarcado Latino de Jerusalém é considerado como um dos possíveis candidatos ao conclave em que será escolhido o sucessor do Papa Francisco.

"Sua Beatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalém, e todos os bispos, clérigos e fiéis da Terra Santa apresentam as mais profundas condolências a toda a Igreja pela morte do Santo Padre o Papa Francisco. Que Deus o acolha no seu reino e na sua glória", lê-se no texto divulgado hoje pelo Patriarcado Latino de Jerusalém.

Esta circunscrição da Igreja Católica em Jerusalém despediu-se de Francisco com uma frase do livro de Josué (1,9): "O que vos ordeno é que sejais corajosos e valentes. Não tenhas medo e não te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo em tudo o que fizeres".

O Papa Francisco morreu hoje aos 88 anos, após 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, foi o primeiro jesuíta a liderar a Igreja Católica.

O Papa Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março.

A última aparição pública do Papa foi no Domingo de Páscoa, no Vaticano.

Entretanto, a Conferência Episcopal Francesa comunicou hoje que o Papa Francisco exortou a humanidade a acreditar na fraternidade, nomeadamente através do diálogo entre as religiões, e a dar prioridade às necessidades dos pobres.

O Papa Francisco também "deixou marcas na prática pastoral da Igreja através do seu estilo simples e encorajador", disse D. Eric de Moulins Beaufort, presidente da Conferência Episcopal Francesa, no mesmo comunicado.

Nos 12 anos do pontificado, o Papa Francisco visitou França três vezes.