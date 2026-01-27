Patrice Trovoada nomeado enviado especial da União Africana

A nomeação foi comunicada a Patrice Trovoada numa carta assinada pelo presidente da comissão da União Africana, Mahmoud Ali Youssouf, datada de 23 de janeiro e a que a Lusa teve hoje acesso.

Na carta, o presidente da comissão informa Patrice Trovoada de que o nomeou com o propósito de apoiar os esforços da organização para restaurar a ordem constitucional no país africano.

O presidente da comissão escreve que "as qualidades profissionais e pessoais" de Patrice Trovoada dão-lhe "a confiança de que vai exercer o seu mandato eficazmente".

Mahmoud Ali Youssouf deseja ainda ao enviado especial sucesso nesta "importante tarefa" e assegura todo o apoio por parte da União Africana.

A Guiné-Bissau é membro da União Africana, mas está suspensa desde o golpe de Estado de 26 de novembro de 2025, quando os militares tomaram o poder e foi interrompido o processo eleitoral para a escolha de novo Presidente da República e dos deputados da Assembleia Nacional Popular.

O país está a ser governado há dois meses por um Alto-Comando Militar, que nomeou Presidente da República de Transição o general Horta Inta-a.

O parlamento foi substituído por um Conselho Nacional de Transição que aprovou a revisão da Constituição do país atribuindo mais poderes ao Presidente da República.

O Presidente em exercício convocou novas eleições gerais, presidenciais e legislativas, para 06 de dezembro.

As organizações internacionais de que a Guiné-Bissau faz parte têm exigido o regresso à normalidade constitucional com um período curto de transição e um Governo inclusivo em que estejam representadas as diferentes sensibilidades políticas do país.

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) já enviou duas missões a Bissau, sem que sejam conhecidos resultados das mesmas.

A Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) anunciou, também, o envio de uma missão ao país lusófono, sem adiantar datas.