Patrocinadores da COP26 queixam-se da desorganização do evento

As queixas são variadas: funcionários públicos "muito inexperientes", atrasos em decisões cruciais na organização do evento, má comunicação e colapso nas relações entre organizadores e as empresas na preparação de reuniões marcantes.







O desalento com toda a organização é revelado pelo





O jornal britânico teve acesso a uma carta escrita pela televisão Sky, e que foi assinada por outros patrocinadores do Cop26, onde está plasmado o desagrado pela forma como o evento mundial está a ser organizado.





É a segunda vez que os patrocinadores dão conta do descontentamento, depois de uma outra missiva que tinha sido enviada em julho.





A presidência da Cop26 está a cargo do Reino Unido que a gere a partir do próprio Gabinete do Governo, liderada pelo ex-secretário de negócios Alok Sharma - presidente - e pelo empresário Nigel Topping que, escreve o The Guardian, foi nomeado campeão de ação climática de alto nível pelo Executivo no ano passado.







Entre os patrocinadores, para além da Sky, estão empresas como a Microsoft, Hitachi, GSK, Unilever, Scottish Power, entre outras.





Fonte do jornal diz que uma das maiores frustações passa pela incerteza e falta de respostas sobre como o evento vai decorrer. São colocadas perguntas, mas as respostas tardam a chegar. "Tiveram mais um ano para preparar a COP por causa da Covid mas parece que esse tempo não foi usado para melhorar o evento", disse esta fonte ao jornal.





A forma como o The Guardian descreve a situação é no mínimo preocupante uma vez que estamos a falar das negociações sobre o clima consideradas a última oportunidade para alinhar vários países com as ambições climáticas.





Para além desta aparente falta de organização, outra incerteza, ou incertezas pairam no ar.





A começar pela China, com a indicação, ainda não confirmada, de que o Presidente Xi Jinping não vai participar, o que coloca em causa um pacto global para a redução das emissões de dióxido de carbono.