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Paulo Rangel considera "inaceitável" ataque com drone junto à embaixada portuguesa em Kiev
O ministro dos Negócios Estrangeiros considera "inaceitável" a explosão de um drone a cerca de 300 metros da embaixada portuguesa em Kiev. Paulo Rangel diz que o incidente teve um "impacto muito grande", embora não tenha provocado feridos nem danos.
Para o ministro, o ataque desta quinta-feira assume particular gravidade por ter ocorrido nas proximidades de uma representação diplomática portuguesa, recordando o anteriror ataque com míssil à embaixada portuguesa a 24 de dezembro de 2024.
"Todas as semanas tenho condenado três, quatro vezes estes ataques atrozes que a Rússia está a fazer sobre várias cidades ucranianas que visam diretamente instituições civis."
Paulo Rangel voltou a condenar a estratégia de Moscovo e acrescentou que "existe habitualmente um respeito pelas zonas das embaixadas". Reforçou que Moscovo conhece a posição portuguesa relativamente à guerra e à atuação das forças russas.
Desta forma, "sempre que acontece um facto deste género, nós temos condições de contactar essas pessoas. É fundamental."
A reação do ministro surge num dia marcado por novos ataques russos contra a Ucrânia, com sucessivos alertas em Kiev.
Condenamos com veemência o ataque ocorrido hoje em Kyiv, com a queda de um drone a cerca de 300 metros da Embaixada de Portugal, provocando uma forte explosão e danos em edifícios próximos.— Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) August 27, 2026
Todos os elementos da nossa representação diplomática estão bem. O incidente, que ocorre…
"O embaixador de Portugal na Ucrânia informou que os alertas de ataques na cidade de Kiev têm sido sucessivos ao longo desta quinta-feira", acrescentou.
MNE confirma três portugueses desaparecidos no Nepal
Na mesma intervenção, Paulo Rangel abordou ainda a situação dos cidadãos portugueses afetados pelo desastre no Nepal. O ministro confirmou que continuam desaparecidos três portugueses, duas mulheres e um homem.
"As telecomunicações estão fortemente afetadas e, portanto, o facto de as pessoas estarem desaparecidas não quer dizer que não estejam bem."
"As telecomunicações estão fortemente afetadas e, portanto, o facto de as pessoas estarem desaparecidas não quer dizer que não estejam bem."
O ministro deixou, por isso, um apelo aos portugueses que viajam para destinos longínquos ou considerados de risco para que se inscrevam na aplicação Viajante, do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Desta forma, "sempre que acontece um facto deste género, nós temos condições de contactar essas pessoas. É fundamental."