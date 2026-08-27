Paulo Rangel considera "inaceitável" ataque com drone junto à embaixada portuguesa em Kiev





Condenamos com veemência o ataque ocorrido hoje em Kyiv, com a queda de um drone a cerca de 300 metros da Embaixada de Portugal, provocando uma forte explosão e danos em edifícios próximos.



Todos os elementos da nossa representação diplomática estão bem. O incidente, que ocorre… — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) August 27, 2026 A reação do ministro surge num dia marcado por novos ataques russos contra a Ucrânia, com sucessivos alertas em Kiev.



A reação do ministro surge num dia marcado por novos ataques russos contra a Ucrânia, com sucessivos alertas em Kiev.

"O embaixador de Portugal na Ucrânia informou que os alertas de ataques na cidade de Kiev têm sido sucessivos ao longo desta quinta-feira", acrescentou.











MNE confirma três portugueses desaparecidos no Nepal

Na mesma intervenção, Paulo Rangel abordou ainda a situação dos cidadãos portugueses afetados pelo desastre no Nepal. O ministro confirmou que continuam desaparecidos três portugueses, duas mulheres e um homem.



"As telecomunicações estão fortemente afetadas e, portanto, o facto de as pessoas estarem desaparecidas não quer dizer que não estejam bem."



O ministro deixou, por isso, um apelo aos portugueses que viajam para destinos longínquos ou considerados de risco para que se inscrevam na aplicação Viajante, do Ministério dos Negócios Estrangeiros.



Desta forma, "sempre que acontece um facto deste género, nós temos condições de contactar essas pessoas. É fundamental."



