Paulo Rangel: "Política de Trump é negativa para o mundo inteiro"

No Jornal da Tarde, o MNE português considerou que "ninguém tem a ganhar com isto, todos têm a perder", e por isso "tem que haver cautela na resposta".



A suspensão das tarifas por 90 dias deu "algum tempo para negociações" e a resposta não deve ser "contraproducente" para a economia portuguesa e europeia.



O ministro português sublinhou a importância, no plano europeu, do acordo com a Mercosul, com a Índia ou com o México, ou seja, a diversificação de mercados. Alertou ainda para o perigo de um "redirecionamento da China para a Europa" com esta guerra comercial entre os dois países.



Paulo Rangel destacou as reações "muito boas" por parte das associações e empresas ao pacote de apoio anunciado pelo Governo. E criticou as forças políticas que pediram uma resposta célere por parte do executivo: "É preciso responsabilidade. (...) Não se pode fazer este tipo de demagogia", vincou.



"O PS fala como se não tivesse estado no Governo", critica o ministro português, considerando também, a respeito das eleições antecipadas, que o executivo de Luís Montenegro foi "injustamente interrompido" no trabalho que estava a fazer desde a tomada de posse.