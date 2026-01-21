Paulo Rangel: "Quarenta anos depois, a UE tornou Portugal irreversivelmente democrático"

Para o ministro, a adesão não só tornou a democracia “irreversível”, ao integrar o país no “clube das democracias”, como transformou profundamente o bem‑estar das populações e o nível de desenvolvimento.





Rangel sublinha que Portugal dos anos 80 era “um país muito pobre” e que a modernização só foi possível através dos mecanismos europeus. A relação bilateral com Espanha é, na sua perspetiva, um dos exemplos mais visíveis dessa mudança: “Não tem paralelo na história portuguesa”.





Nesta entrevista à enviada especial da Antena 1 a Estrasburgo, Andrea Neves, o ministro destaca também o papel distintivo de Portugal na interação com diferentes regiões do mundo, fruto do conhecimento acumulado sobre África, América Latina e Ásia. E alerta para os riscos do “nacionalismo exacerbado” dentro da UE, numa altura em que a unidade europeia é essencial face às tensões geopolíticas globais.





Sobre o futuro da União Europeia, evita a discussão ideológica em torno do federalismo, mas admite que “mais integração será inevitável”, sobretudo nos domínios da defesa, do espaço e do quadro financeiro.