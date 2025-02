Paz na Ucrânia. Líderes de potências europeias reuniram-se em Paris

Uma cimeira que é confrontada com um encontro entre os representantes do Kremlin e da Casa Branca e também com o futuro da guerra na Ucrânia como um dos principais pontos em cima da mesa, mas sem ter em conta a Europa.





Um encontro, na capital da Arábia Saudita, onde vão marcar presença os dois chefes da diplomacia de Washington e Moscovo, Marco Rubio e Serguei Lavrov, entre outros elementos.





Para além de lançarem as bases para o arranque de um processo de negociações de paz na Ucrânia, os representantes dos Estados Unidos e da Rússia também vão preparar um futuro encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump.Após a cimeira em Paris, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que, depois do fim da guerra na Ucrânia, será necessário colocar uma força de preservação da paz naquele país, que terá também de contar com o apoio dos Estados Unidos.Também Donald Trump recebeu um telefonema do presidente francês.De visita ao Brasil, onde está a acompanhar o presidente português, o ministro português dos Negócios Estrangeiros admite que teria sido preferível que a Cimeira de Paris tivesse sido alargada aos restantes países da União Europeia.