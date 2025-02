Paz na Ucrânia só depois de eleições presidenciais, defende Trump

O presidente dos Estados Unidos também levanta dúvidas sobre a atual legitimidade de Zelensky para representar os ucranianos à mesa das negociações.A exigência do Kremlin tem sido interpretada como uma tentativa de enfraquecer Zelensky, de influenciar o ato eleitoral e de tentar colocar um candidato pró-Putin na presidência da Ucrânia, facilitando o processo de paz e salvaguardando os interesses de Moscovo.O presidente dos Estados Unidos, em declarações aos jornalistas, em Palm Beach, na Florida, diz também que está desiludido com as queixas de Kiev, pelo facto de os ucranianos não terem um lugar à mesa das negociações.