Pedaços de mísseis e veículos blindados destruídos expostos em Kiev

Em Kiev foram expostos na rua pedaços de mísseis, veículos blindados destruídos e material de guerra russos. Uma forma de o governo de Zelensky reforçar o ânimo de um povo em guerra há três meses e mostrar que as forças militares ucranianas têm dizimado, com sucesso, as tropas do Kremlin.