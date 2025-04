Pedro Nuno enaltece "voz corajosa" do papa "dos pobres e dos excluídos"

"Foi com profunda consternação que recebi a notícia da morte de Sua Santidade o Papa Francisco. Ao longo do seu pontificado, o Papa Francisco foi uma voz corajosa em defesa da justiça social, da dignidade humana e da paz", afirmou Pedro Nuno Santos através das redes sociais.

Para o secretário-geral do PS, a liderança espiritual do Papa Francisco "transcendeu fronteiras religiosas e políticas, tornando-se uma referência ética e moral para milhões em todo o mundo".

"Foi um Papa dos pobres, dos excluídos, dos que não têm voz. Um defensor incansável do ambiente, da solidariedade entre os povos e da necessidade de uma economia mais justa. O seu legado ficará para sempre inscrito na história do nosso tempo", enalteceu.

Em nome do PS e seu nome pessoal, Pedro Nuno Santos expressou à Igreja Católica, à comunidade católica portuguesa e ao Vaticano o "mais sentido pesar".

"Que a sua memória continue a inspirar todos aqueles que acreditam num mundo mais humano, mais justo e mais fraterno", apelou.

O papa Francisco morreu hoje, anunciou hoje o Vaticano, através do cardeal Kevin Ferrell.

"Às 07:35 desta manhã [06:35 em Lisboa], o bispo de Roma, Francisco, regressou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja", disse Farrell no anúncio.

O Papa Francisco tinha 88 anos e esteve internado recentemente devido a uma pneumonia bilateral.