Em plena guerra comercial com os Estados Unidos, o Presidente do governo espanhol é o primeiro líder ocidental a visitar Pequim

Pedro Sánchez esteve reunido, em Pequim, com o Presidente chinês Xi Jinping. Espanha quer atrair mais investimento asiático para o mercado europeu, numa altura de fortes tensões com a Casa Branca.



Para fazer frente às tarifas comerciais, lançadas por Donald Trump, o Presidente do governo espanhol aproxima-se da China, que vê como um parceiro natural da União Europeia.