Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo em debate eleitoral

O líder do Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, recandidata-se ao cargo de primeiro-ministro, que assumiu pela primeira vez em 2018, mas chega a estas eleições em desvantagem nas sondagens publicadas até agora, que lhe dão todas o segundo lugar.À frente nos estudos eleitorais está o Partido Popular (PP, direita), com uma diferença para o PSOE que, segundo a sondagem, é de entre duas décimas e sete pontos percentuais.As sondagens coincidem em que o PP, liderado por Feijóo, será o mais votado mas sem maioria absoluta, que poderá conseguir se fizer uma coligação pós-eleitoral com o VOX, um partido de extrema-direita.