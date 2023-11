A cerimónia aconteceu esta manhã, no Palácio da Zarzuela, na presença do Rei Felipe VI. Sánchez, que é empossado pela terceira vez como primeiro-ministro, pode agora formar governo - será uma vez mais um executivo de coligação à esquerda, mas agora ao lado da plataforma SUMAR.

Foi ontem investido no Parlamento, com maioria absoluta, graças ao apoio dos independentistas da Catalunha.



Previsivelmente será uma legislatura difícil de gerir - ainda com a Lei da Amnistia para aprovar - e com contestação judicial e nas ruas.