Pedro Sánchez tomou posse como presidente do Governo espanhol

Sánchez prometeu cumprir com as obrigações, com lealdade ao rei.



No final da tomada de posse, o presidente do Governo referiu-se à brevidade do ato, dizendo que foram "oito meses em 10 segundos".



O rei respondeu com humor, afirmando que "foi rápido, simples e indolor" e que a dor vem depois.