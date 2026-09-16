Pedro Santa Clara sobre riscos da IA: "Há uma enorme histeria que é aproveitada"





“Há uma preocupação muito generalizada com alguns aspectos da inteligência artificial que são lícitos”, vinca Pedro Santa Clara, dando como exemplo “qual o impacto que a tecnologia vai ter na economia”.



Em entrevista à RTP, o empreendedor, fundador da Escola 42 e especialista na área da inteligência artificial (IA), Pedro Santa Clara, considera que as notícias sobre os riscos para a humanidade da IA são “exageradas”.“É óbvio que a inteligência artificial é uma tecnologia muito importante e é uma questão civilizacional em muitas dimensões. Esta preocupação súbita e levantada por tantas personagens ao mesmo tempo, deixa-me um bocadinho suspeitoso”, afirma, lembrando que as principais empresas da área, a OpenAI e a Anthropic, vão “ainda este ano” entrar em bolsa.“Estão as duas numa corrida para ver quem tem o modelo mais poderoso, quem é que tem mais clientes, quem é que chega mais depressa a uma super inteligência. E é uma corrida muito complicada, onde se gastam biliões de dólares”, sublinha Pedro Santa Clara, entendendo “que nada seria mais vantajoso do que congelar a situação tal como está”.Na Grande Entrevista, conduzida por Vítor Gonçalves, para o empreendedor, que fez carreira no EUA, “há uma enorme histeria que é aproveitada por muitos grupos”, sobretudo, na área da política e defende que “há muito desconhecimento”.