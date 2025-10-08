Pela primeira vez na história, um em cada cinco residentes nos Estados Unidos é latino

O estudo do projeto Latino GDP da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) e da California Lutheran University divulgado hoje apurou um aumento anual de 2 milhões de pessoas de origem latina até 2024.

Os autores do trabalho analisaram dados atualizados do Census Bureau, que reporta um total de 340 milhões de habitantes nos Estados Unidos.

Isto implica que a comunidade latina cresceu 2,9% de 2023 a 2024, uma taxa equivalente a 5,8 vezes o aumento da população de outras origens, detalharam os autores do relatório.

Para explicar o aumento, o estudo assinalou a "mudança natural da população", que resulta da subtração das mortes de nascimentos, implicando um crescimento acumulado de 3,2 milhões de latinos de 2020 a 2024, em comparação com uma redução de 1,3 milhões de pessoas de outros grupos demográficos no mesmo período.

"Esta é uma diferença extraordinária de 4,5 milhões de pessoas. Os latinos resistiram aos desafios extraordinários da pandemia (de COVID-19) e foram responsáveis por manter a mudança populacional natural dos Estados Unidos em geral positiva", pode ler-se no relatório.

A investigação também observou um aumento recorde anual de 5,5% na força de trabalho latina em 2024, para 35,1 milhões de trabalhadores, o que também representa um aumento de 46,5% desde 2010, uma taxa de crescimento 7,2 vezes mais rápida do que a do resto da população.

A taxa de participação na força de trabalho entre os latinos também atingiu um recorde de 69%.

"Repetidamente, constatamos que o trabalho árduo, a autoconfiança, o otimismo e a perseverança são características que fundamentam a força e a resiliência dos latinos nos Estados Unidos", frisou Matthew Fienup, diretor executivo do Centro de Investigação e Previsão Económica da Cal Lutheran.

Estas conclusões seguem-se a outro estudo realizado em abril pela Latino GDP, que revelou que o Produto Interno Bruto (PIB) dos latinos nos Estados Unidos atingiu o valor de 4,1 triliões de dólares, o quinto mais elevado do mundo, à frente da Índia.

Mas este estudo surge também após a revelação de que os Estados Unidos perderam 1,4 milhões de imigrantes nos primeiros seis meses da administração Donald Trump, marcando o primeiro declínio da população imigrante desde a década de 1960, de acordo com um relatório do Pew Research Center de Agosto.