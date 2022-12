Pelo menos 10 civis mortos em explosão de mina no Burkina Faso

"Na tarde do dia 25 de dezembro de 2022, um pequeno autocarro de transporte público acionou uma mina no eixo rodoviário Fada N`Gourma - Kantchari, perto da aldeia de Bougui. Infelizmente a explosão provocou a morte de dez passageiros, que foram transportados para o hospital de Fada N`Gourma, principal cidade da região. Outros passageiros estão desaparecidos", lê-se no comunicado assinado pelo coronel Hubert Yameogo.

Fonte da segurança contactada pela agência France-Presse (AFP) confirmou o ataque "com um engenho explosivo artesanal" e confirmou a morte de "dez civis".

Fontes locais em Fada N`Gourma também confirmaram o incidente e esta avaliação, referindo que o autocarro saiu de Matiakoali para Fada N`Gourma.

"As vítimas são principalmente mulheres e crianças", disse um morador cujo primo morreu no incidente.

No sábado, dois militares de uma unidade de patrulha foram mortos por um engenho explosivo semelhante no eixo Ouahigouya - Gomboro, no norte do país, segundo outra fonte da segurança.

Desde 2015 que o Burkina Faso é palco de ataques fundamentalistas islâmicos que mataram milhares de pessoas e forçaram cerca de dois milhões de habitantes a abandonar as suas áreas de residência.

Os ataques, perpetrados por movimentos ligados ao grupo extremista Estado Islâmico e à Al-Qaida contra soldados e civis multiplicaram-se nos últimos meses, principalmente no norte e no leste do país.

O capitão Ibrahim Traoré, Presidente transitório resultante do golpe militar de 30 de setembro - o segundo em oito meses -- tem referido que pretende "recuperar o território ocupado pelas hordas de terroristas".

Entre 01 e 10 de dezembro, 39 "terroristas" foram mortos durante uma operação contra estes movimentos levada a cabo no noroeste de Burkina Faso, segundo o exército.