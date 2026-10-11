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Pelo menos 109 mortos e 116 desaparecidos em naufrágio ao largo do Djibuti
Pelo menos 109 migrantes, incluindo 15 crianças, morreram e mais de 116 estão desaparecidos na sequência de um naufrágio na noite de 08 para 09 de outubro ao largo da costa do Djibuti, indicou hoje a ONU.
Segundo relatos de sobreviventes, o barco, que transportava 350 pessoas do Djibuti para o Iémen, virou-se perto de Guhere, a norte da cidade djibutiana de Oboque, segundo um comunicado da Organização Internacional para as Migrações (OIM).
As equipas desta agência das Nações Unidas estão no terreno juntamente com as autoridades locais para fornecer ajuda de emergência.