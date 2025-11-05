Pelo menos 11 mortos e 35 feridos em incêndio num lar de idosos na Bósnia

Segundo as informações iniciais, o incêndio terá começado - por motivos ainda desconhecidos - no sétimo andar do lar, onde viviam pessoas com mobilidade reduzida e com uma saúde muito frágil.

De acordo com as fontes, três feridos estão em estado grave. Também entre os feridos, que estão hospitalizados no centro clínico universitário de Tuzla, estão polícias e bombeiros, médicos e funcionários do lar de idosos, além dos residentes.

Um grande número de bombeiros conseguiu controlar e extinguir o fogo, disseram fontes oficiais ao portal Klix.

O diretor do lar, Mirsad Bakalovic, demitiu-se hoje do cargo após a imprensa divulgar queixas e denúncias anteriores referentes às condições precárias da instituição.

As autoridades locais estão a preparar-se para realojar os idosos do lar.

A polícia abriu uma investigação para determinar a causa do incêndio.