Pelo menos 11 mortos em ataque armado num campo de futebol no México

O ataque ocorreu no domingo, na cidade de Salamanca, e as autoridades disseram estar à procura dos responsáveis.

"Foi confirmada a morte de 11 pessoas, das quais dez perderam a vida no local e outra enquanto recebia cuidados médicos num centro hospitalar", precisaram as autoridades, acrescentando que "12 pessoas ficaram feridas por tiros de armas de fogo e estão atualmente a receber cuidados".

Na noite de sábado, quatro sacos com restos mortais foram abandonados na mesma cidade.

O estado de Guanajuato é um centro industrial que abriga fábricas de montagem de automóveis e muitas atrações turísticas, onde vários grupos criminosos organizados disputam o tráfico de drogas e o roubo de combustível, de acordo com analistas.

No início do ano, o Governo da Presidente Claudia Sheinbaum afirmou que a taxa de homicídios no país atingiu em 2025 o nível mais baixo numa década.