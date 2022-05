Pelo menos 12 mortes em desabamento de fábrica na Índia

O acidente ocorreu no estado ocidental de Gujarat, por volta do meio dia, quando parte do edifício caiu sobre os trabalhadores, matando 12 pessoas e ferindo outra que foi transportada para o hospital, avançou M.L. Barad, agente da polícia da esquadra de Morbi, onde ocorreu o desastre.

"As operações de resgate já terminaram e ninguém ficou para trás, apenas 13 pessoas foram afetadas pelo desabamento", declarou, depois de terem surgido rumores de mais trabalhadores presos nos escombros.

As fotografias da fábrica depois do acidente mostram uma grande quantidade de detritos e sacos de sal espalhados pelo chão, enquanto dezenas de pessoas tentam removê-los com a ajuda de uma escavadora.

A onda de solidariedade para com as vítimas não tardou a manifestar-se e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, que descreveu o colapso como "de partir o coração", já expressou as suas condolências às famílias dos falecidos.

"Nesta hora de dor, os meus pensamentos estão com as famílias em luto. Que os feridos recuperem em breve. As autoridades locais estão a prestar toda a ajuda possível às pessoas afetadas", disse ele na rede social Twitter.

Incêndios, deslizamentos de terras e outros acidentes semelhantes são frequentes na Índia, principalmente devido ao mau estado das infraestruturas e à falta de manutenção das mesmas.

Em março, morreram também 11 pessoas, incluindo três crianças, numa explosão numa fábrica de fogo de artifício ilegal no norte da Índia, que deixou várias pessoas presas debaixo dos escombros.

Pelo menos 1.536 pessoas morreram em 2020 vítimas de colapsos de infraestruturas, de acordo com o último relatório anual sobre mortes acidentais e suicídios na Índia.