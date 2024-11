Pelo menos 12 mortos na sequência de inundações na Malásia e na Tailândia

Na Tailândia, onde as inundações afetaram mais de 554 mil residências, morreram pelo menos nove pessoas, de acordo com dados divulgados pelo Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres.

As províncias de Pattani e Songkhla são as mais afetadas, com três mortos em cada.

Entretanto, na Malásia, pelo menos três pessoas morreram e 131 mil foram afetadas pelas inundações em várias províncias do norte.

O estado malaio de Kelantan, que faz fronteira com a Tailândia, é a zona onde se registaram mais estragos, com 62% do número total de pessoas afetadas no país.

As zonas inundadas por fortes chuvas desde terça-feira - e que devem prolongar-se até meados da próxima semana - afetaram nove estados da Malásia.