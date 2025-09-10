Pelo menos 13 mortos em inundações na ilha indonésia de Bali e zonas próximas

Num comunicado, as equipas de socorro indicaram que 123 localidades de Bali e da província vizinha de Sonda Ocidental registaram inundações de diferentes níveis de gravidade e que pelo menos quatro pontes e 16 edifícios ruíram devido ao mau tempo.

Até agora, as autoridades não forneceram pormenores sobre a identidade das vítimas mortais.

Em Bali, o enclave turístico por excelência da Indonésia, registam-se chuvas intensas desde a noite de terça-feira, e várias zonas sofreram inundações, entre as quais as zonas sul de Jembrana, Gianyar, Tabanan e Klungkung e a capital balinesa, Denpasar, onde se situa um dos principais aeroportos internacionais do país.

Duas pessoas continuam desaparecidas na ilha, visitada todos os anos por milhões de turistas estrangeiros, às quais se juntam outras quatro em paradeiro desconhecido em Sonda Ocidental.

Bali continua hoje em risco de novos deslizamentos de terras e outros danos potenciais associados às chuvas, que oscilam entre moderadas a extremas dependendo das zonas, segundo a agência meteorológica indonésia, que prevê um tempo mais moderado para o resto da semana.

"Perante qualquer indício de perigo, evacuar imediatamente antes que as condições piorem", alertaram as autoridades locais.