Pelo menos 13 mortos na Argentina em desabamento de teto de pavilhão

"Foram confirmadas até ao momento 13 vítimas mortais. Pedimos à comunidade que seja extremamente cuidadosa e não circule nas vias públicas", escreveu, numa rede social, Federico Susbielles, presidente do município, de província de Buenos Aires.

As equipas de socorro ainda estão a trabalhar nos escombros do recinto desportivo, Clube Bahiense del Norte, onde decorria uma competição de patinagem.

O "comité de crise", que integra as autoridades locais, está atualmente a trabalhar com as autoridades provinciais e argentinas para prestar assistência às vítimas e controlar os danos. O governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, indicou terem sido "disponibilizados recursos para reparar as consequências da tragédia".

As autoridades argentinas disseram que a trovoada e as rajadas de vento ultrapassaram os 150 quilómetros/hora em Bahía Blanca, a cerca de 640 quilómetros a sul da capital argentina, estando em vigor um alerta laranja em diferentes zonas da província de Buenos Aires.

O Presidente da Argentina, Javier Milei, "lamentou profundamente" a perda de vidas e enviou condolências aos familiares, lembrando que "as pessoas em zonas de risco devem permanecer nas suas casas".