Pelo menos 14 Huthis mortos em ataques das forças iemenitas
As forças do Governo do Iémen anunciaram hoje que pelo menos 14 rebeldes Huthis morreram nas últimas horas numa série de ataques contra várias das posições deste movimento pró iraniano no sul da província de Hodeida (oeste).
As forças do Governo internacionalmente reconhecido realizaram ataques contra centros de comando e controlo da Brigada Al Quds, uma unidade militar tática dos Huthis, liderada por Abu al Azz Rima, deixando pelo menos 14 rebeldes mortos e 19 feridos, segundo a agência de notícias SABA.
Além disso, os ataques das forças iemenitas contra os rebeldes em várias zonas da província de Taiz deixaram pelo menos 11 Huthis mortos e feridos.
Estes ataques ocorrem após uma série de outros das forças iemenitas contra alvos militares e posições dos Huthis, apoiados pelo Irão, em diferentes pontos das províncias de Marib, Hadramut e Taiz.
O alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, alertou recentemente que a escalada do conflito no Iémen "está a matar e ferir um número crescente de civis", instando as partes envolvidas a "reduzir as tensões e evitar que o povo iemenita sofra mais penúrias".
Por sua vez, o enviado especial das Nações Unidas para o Iémen, Hans Grundberg, apelou às partes para que parem a "escalada" e protejam os civis e as infraestruturas civis, após o aumento mais significativo das hostilidades "desde o cessar-fogo negociado pela ONU em 2022".