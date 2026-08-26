Pelo menos 14 Huthis mortos em ataques das forças iemenitas

As forças do Governo internacionalmente reconhecido realizaram ataques contra centros de comando e controlo da Brigada Al Quds, uma unidade militar tática dos Huthis, liderada por Abu al Azz Rima, deixando pelo menos 14 rebeldes mortos e 19 feridos, segundo a agência de notícias SABA.

Além disso, os ataques das forças iemenitas contra os rebeldes em várias zonas da província de Taiz deixaram pelo menos 11 Huthis mortos e feridos.

Estes ataques ocorrem após uma série de outros das forças iemenitas contra alvos militares e posições dos Huthis, apoiados pelo Irão, em diferentes pontos das províncias de Marib, Hadramut e Taiz.

O alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, alertou recentemente que a escalada do conflito no Iémen "está a matar e ferir um número crescente de civis", instando as partes envolvidas a "reduzir as tensões e evitar que o povo iemenita sofra mais penúrias".

Por sua vez, o enviado especial das Nações Unidas para o Iémen, Hans Grundberg, apelou às partes para que parem a "escalada" e protejam os civis e as infraestruturas civis, após o aumento mais significativo das hostilidades "desde o cessar-fogo negociado pela ONU em 2022".