Pelo menos 14 mortos em desabamento de mina na Venezuela

O acidente ocorreu na manhã de domingo na mina Quatro Esquinas de Caratal, na cidade de El Callao, a cerca de 850 quilómetros a sudeste de Caracas, onde três minas verticais desabaram, surpreendendo os mineiros, durante o intenso dia de chuvas torrenciais.

As operações de busca e salvamento começaram com "o bombeamento de todos os poços da área para baixar o nível da água e, em seguida, a avaliação dos esforços de resgate" para as pessoas presas dentro da mina de ouro, referiram as autoridades, sem fornecer mais detalhes.

As autoridades criaram um posto de comando para coordenar as operações de recuperação dos 14 corpos.

O número de mortos baseia-se no testemunho de outros mineiros, informaram os bombeiros de El Callao nas redes sociais.

O município de El Callao é conhecido pelas jazidas de ouro, na zona do Arco Mineiro do Orinoco, o que a torna numa zona de intensa atividade mineira informal, com precárias condições de segurança.

O Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia (Inameh) da Venezuela alertou para a influência local do fenómeno La Niña, que intensifica a estação chuvosa em grande parte do território venezuelano.

Em fevereiro de 2024, um desabamento na mina ilegal Bulla Loca, também no estado venezuelano de Bolívar, causou a morte de pelo menos 15 mineiros, tendo 11 ficado feridos.

Em junho de 2023, segundo a imprensa local, um desabamento na mina Isidora, no município de El Callao, causou a morte por asfixia de 12 mineiros.