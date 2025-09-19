Pelo menos 15 crianças moçambicanas morreram de desnutrição desde janeiro em Tete

"Tivemos cerca de 15 óbitos em toda a província, contra nove em igual período do ano passado", disse à comunicação social Achi Adiame, responsável pelo programa de nutrição na direção provincial de saúde de Tete.

Segundo a representante, os distritos de Doa, Mutarara, Marara e Doa Chiúta são os que apresentam os índices mais elevados da doença, sendo considerados zonas "críticas" no combate à desnutrição.

Achi Adiame explicou que, no mesmo período, foram admitidos para o tratamento ambulatório na província cerca de 11.400 crianças, contra 7.571 de 2024, e internadas cerca de 986, contra 775 no ano passado.

"É preocupante, no entanto nós estamos cada vez mais a sensibilizar as mães, os cuidadores, para poderem chegar à unidade sanitária de forma atempada, para poderem tomar todas as medidas possíveis e que estejam a seu alcance para a prevenção da desnutrição", afirmou, acrescentado que a província conta atualmente com uma taxa de prevalência da doença de 35,9%.

Pelo menos 13 crianças morreram em todo o ano de 2024 na província de Tete, vítimas de desnutrição aguda, uma redução face aos 16 que morreram em 2023, anunciaram em março as autoridades da saúde.

Além disso, cerca de 10.400 crianças com desnutrição foram diagnosticadas e tratadas nas unidades sanitárias daquela província, contra 7.800, igualmente atendidos em 2023.

O diretor provincial da Saúde em Tete disse ainda que os casos têm maior incidência nos distritos de Mutarara, Doa Chiúta, Moatize e Zumbo apontando ações para travar o aumento de casos.