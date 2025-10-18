Pelo menos 15 mortos em acidente de autocarro na região brasileira de Pernambuco

O acidente ocorreu na noite de sexta-feira numa estrada federal entre os municípios de Paranatama e Saloá, referiu a Polícia Rodoviária Federal, em comunicado.

De acordo com a investigação preliminar, o condutor perdeu o controlo do veículo, invadiu a faixa contrária e embateu primeiro contra pedras na berma da estrada e depois num banco de areia, acabando por capotar.

Dos 15 mortos, 11 eram mulheres e quatro homens.

Dos cerca de 20 feridos, pelo menos 17 foram levados para hospitais da região.

O motorista do autocarro sofreu ferimentos ligeiros e fez o teste de alcoolemia, cujo resultado foi negativo, antes de ser levado para a esquadra para prestar declarações.

De acordo com as autoridades brasileiras, o autocarro transportava cerca de 30 passageiros que regressavam ao estado da Baía, também na região nordeste do país.

A Polícia Civil abriu um inquérito para esclarecer as causas do acidente.

O governador da Baía, Jerónimo Rodrigues, lamentou o "gravíssimo acidente" e solidarizou-se com as famílias das vítimas, entre as quais algumas nascidas no estado.

"Estou atento às necessidades dos feridos e dos familiares e o meu governo [local] está disponível para colaborar com as autoridades de Pernambuco no que for necessário. Estamos a acompanhar de perto a situação e prontos para oferecer apoio", afirmou, numa mensagem publicada nas redes sociais.